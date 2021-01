Кудерметова проиграла в своем первом финале турнира WTA

Вероника Кудерметова проиграла теннисистке из Белоруссии Арине Соболенко в финале турнира WTA в Абу-Даби.

Все завершилось в двух сетах, которые Соболенко выиграла с одинаковым счетом 6:2. Матч длился всего 65 минут.

Superb Sabalenka



Aryna Sabalenka is projected to reach a new career-high ranking of World No.7 after defeating Kudermetova in the Abu Dhabi final --> https://t.co/pADSooOLaH pic.twitter.com/2exL5KmEWs