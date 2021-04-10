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На пожаре в заброшенном доме в селе Агрызского района РТ погиб человек

19:57, 10.04.2021
На пожаре в заброшенном доме в селе Агрызского района РТ погиб человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Иж-Бобья Агрызского района РТ на пожаре в заброшенном доме погиб человек. Личность устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16.06.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит бревенчатый заброшенный дом размерами в плане 8х10 метров. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 80 кв. метров. Они обнаружили тело человека. Причина пожара устанавливается.

Также сегодня на пожаре в доме в Высокогорском районе погиб 60-летний мужчина.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
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