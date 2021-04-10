В Высокогорском районе Татарстана на пожаре в доме погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Высокогорском районе Татарстана, в селе Большой Битаман, на пожаре погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11.46. По прибытии пожарных горели дом, надворные постройки — сарай и баня. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 84 кв. метра в 12.37. Позже они обнаружили тело мужчины 1961 года рождения. Предварительная причина пожара уточняется.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром на пожаре в Альметьевске спасли двух человек.

Татьяна Леухина