В Казани из озера Кабан вытащили тело мужчины, провалившегося под лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на озере Кабан мужчина провалился под лед и утонул. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел напротив д. 34 по улице Тюменской. О мужчине, который начал тонуть и звать на помощь, в экстренные службы сообщили в 23.10 9 апреля.

Прибывшие на место спасатели провели разведку и опрос очевидцев, обследовали береговую линию на предмет выхода на лед. Вдоль берега была открытая вода, в 40 метрах от берега ледовая каша, которая не выдерживает вес человека. На лодке «Казанка-6» спасатели добрались до открытой полыньи, находящейся на расстоянии около 300 метров от берега.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

При осмотре полыньи пострадавшего не удалось обнаружить. Во время водолазных поисков сегодня днем спасатели обнаружили тело мужчины в 150 метрах от берега на глубине 8 метров. Личность погибшего устанавливается.

Как предположили в ведомстве, мужчина пришел утром 9 апреля на рыбалку, пока выйти на лед было возможно. Но потом, в связи с потеплением днем, лед растаял, заблокировав рыбаку выход на берег.

Инспекторы ГИМС напомнили: на водоемах Татарстана полным ходом идет процесс активного снеготаяния, лед постепенно теряет свою прочность, его структура под воздействием солнечных лучей, дождя и даже тумана разрушается. При попадании человека в холодную воду время идет не на минуты, а на секунды. А для прибытия даже самого ближайшего спасательного поста необходимо время.

В минувший четверг в Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который утонул, упав в реку в Елабужском районе республики.



Татьяна Леухина