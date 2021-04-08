В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти ребенка, упавшего в реку

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, который утонул, упав в реку в Елабужском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения тела ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, что вчера вечером в дежурную часть МЧС Республики Татарстан поступило сообщение о том, что в селе Старый Юраш Елабужского района республики пропал восьмилетний ребенок. По предварительным данным, он упал в реку.

Поиски ребенка велись всю ночь, в них принимали участие больше 60 человек. Рано утром 8 апреля тело мальчика нашли в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду.



Ольга Плешкова