В Татарстане массовое начало полевых работ запланировано со второй половины апреля

В Татарстане к массовым полевым работам планируется приступить во второй половине апреля. С начала этой недели подкормлено 5 тыс. га озимых, 1,5 тыс. га многолетних трав. Об этом рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Состояние озимых оценивается как хорошее. Проблемные площади составляют около 3%, или 16 тыс. га. На сегодняшний день накоплено 181 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений. 13 районов республики достигли запланированного показателя накопления 70 кг д.в./га. Так, Заинский и Сармановский районы накопили уже по 108 кг д.в./га, Мензелинский и Тетюшский — по 106. В Атнинском показатели накопления достигли 89, в Тукаевском — 88, в Буинском — 87, в Муслюмовском — 82, в Нурлатском — 80, в Балтасинском — 79, в Сабинском — 77, в Аксубаевском — 76, в Чистопольском — 72 кг д.в./га.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако в Агрызском районе накопили всего лишь 11 кг д.в./га, в Зеленодольском — 39, Альметьевском — 45, Тюлячинском — 46, Черемшанском — 47, Лаишевском — 48 кг д.в./га, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

5 апреля в Татарстане стартовал сезон весенне-полевых работ. Первыми в поля вышли аграрии Азнакаевского и Ютазинского районов республики.

Татьяна Леухина