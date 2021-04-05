В Татарстане стартовал сезон весенне-полевых работ

В Татарстане стартовал сезон весенне-полевых работ. Первыми в поля вышли аграрии Азнакаевского и Ютазинского районов республики.

«На сегодняшний день главной задачей перед аграриями района — организация весенне-полевых работ в сжатые сроки и с хорошим качеством», — рассказал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Азнакаевском районе Рамиль Исламов.

Аграрии муниципалитета уже начали подкормку озимой ржи на 160 га, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. Общая площадь, на которой Азнакаевском районе должны подкормить озимые составляет 22 тыс. га. В Ютазинском районе РТ производят подкормку на площади 0,2 тыс. га.

Фото: agro.tatarstan.ru

Всего по Татарстану аналогичные работы планируется произвести на площади 552,5 тыс. га, добавили в Минсельхозпроде РТ.

Ранее в ведомстве сообщили, что прошедшая зима благоприятно обернулась для озимых культур: большое количество выпавшего снега поспособствует восстановлению влажности почвы, покрыв ее недостаток с осени. Гибели озимых пока не зафиксировали.



Татьяна Демина