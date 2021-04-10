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В Татарстане зафиксировали 36 новых случаев коронавируса

11:30, 10.04.2021
В Татарстане зафиксировали 36 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 768. Об этом сообщает оперативный штаб РФ.

Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 74 человека, всего — 16 915.

В России за сутки выявлено 8 704 новых заболевших коронавирусом, всего — 4 632 688.

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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