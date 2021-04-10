В Татарстане от коронавируса привились 171 389 человек
В Татарстане от коронавируса провакцинировано 171 389 человек. За сутки прививку получили 3 860 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 74 человека, всего — 16 915.
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