Новости общества

11:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от коронавируса привились 171 389 человек

12:28, 10.04.2021
В Татарстане от коронавируса привились 171 389 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 171 389 человек. За сутки прививку получили 3 860 человек, сообщили сегодня в региональном Минздраве.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. Единый номер 122;
4. При обращении в МФЦ;
5. При обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Вылечились от коронавируса за последние сутки в республике 74 человека, всего — 16 915.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем