Эксперты: мировая экономика в 2021 году не сможет выйти из кризиса

Фото: Максим Платонов

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей подготовили доклад «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие». Об этом сообщает ТАСС.

«На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», — говорится в исследовании.

«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», — считают эксперты.

За первые два месяца 2021 года выручка компаний Татарстана достигла 1,07 трлн рублей, что больше почти на 15% — в январе — феврале 2020-го оборот компаний составлял 930 млн рублей.



Алексей Нечаев