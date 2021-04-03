В Татарстане бизнес начал зарабатывать больше, чем до пандемии

За первые два месяца 2021 года выручка компаний Татарстана достигла 1,07 трлн рублей, что больше почти на 15% — в январе-феврале 2020-го оборот компаний составлял 930 млн рублей, сказано в исследовании FinExpertiza.



Как сообщают авторы исследования, республиканский бизнес по выручке не только вернулся к допандемийным показателям, но и начал зарабатывать больше: годовой рост выручки — 14,9%.

Обороты российских компаний в январе-феврале 2021 года — 34,7 трлн рублей. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,2 трлн рублей, или же на 10,1%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что в Татарстане запустят госпрограмму для вывода предпринимателей на маркетплейсы. Еще издание приводило топ-10 успешных татарстанских стартапов в условиях коронакризиса.

Маргарита Головатенко