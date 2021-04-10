Alibaba прокомментировала штраф в $2,78 млрд за нечестную конкуренцию

Правильность решения властей КНР о взыскании с компании штрафа в размере 18,22 млрд юаней (порядка $2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства признал интернет-гигант Alibaba . Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», — сообщили в компании.

Отмечается, что Alibaba намерена быть более ответственной перед обществом и «принять меры для более законной коммерческой деятельности».

Информация о штрафе была опубликована в субботу утром. По сообщению китайского антимонопольного регулятора интернет-гигант принуждал пользоваться своими услугами «без права выбора».

Ранее компания «AliExpress Россия» впервые раскрыла финансовые результаты: за прошедший финансовый год (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 года) оборот маркетплейса составил 229,3 млрд рублей (без вычета возвратов и не включая услуги).

Алексей Нечаев