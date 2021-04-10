Alibaba прокомментировала штраф в $2,78 млрд за нечестную конкуренцию
Правильность решения властей КНР о взыскании с компании штрафа в размере 18,22 млрд юаней (порядка $2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства признал интернет-гигант Alibaba . Об этом сообщает ТАСС.
«Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», — сообщили в компании.
Отмечается, что Alibaba намерена быть более ответственной перед обществом и «принять меры для более законной коммерческой деятельности».
Информация о штрафе была опубликована в субботу утром. По сообщению китайского антимонопольного регулятора интернет-гигант принуждал пользоваться своими услугами «без права выбора».
Ранее компания «AliExpress Россия» впервые раскрыла финансовые результаты: за прошедший финансовый год (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 года) оборот маркетплейса составил 229,3 млрд рублей (без вычета возвратов и не включая услуги).
комментарии
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