229,3 млрд рублей годовой выручки AliExpress в России — это много или мало?

«AliExpress Россия» сегодня впервые раскрыл финансовые результаты: за прошедший финансовый год (1 апреля 2020 — 31 марта 2021 года) оборот маркетплейса составил 229,3 млрд рублей (без вычета возвратов и не включая услуги).

Количество продавцов из Китая и других стран на AliExpress составляет более 225 тысяч, их число увеличилось на 50% за год, сообщает пресс-служба маркетплейса. Количество российских продавцов увеличилось на 350% и составило 45 тысяч.

Общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. Ежемесячная аудитория AliExpress составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн человек. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 миллиона.

Наиболее популярными категориями являются «Электроника» (1,7 млн заказов за год), «Телефоны» (1,5 млн заказов) и категория «Красота и здоровье» (1,3 млн заказов).

«AliExpress Россия» является совместным предприятие Alibaba Group и трех российских инвесторов — Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций.

Фото: предоставлено «AliExpress Россия»

Годовая выручка AliExpress в 229,3 млрд рублей в России — это:

13,3% от общего объема рынка онлайн-магазинов в России в 2020 году — он, по данным агентства Data Insight, составляет 1,725 трлн рублей. В это число включены не только крупные маркетплейсы, но и сервисы доставки лекарств, продуктов и т.д.

— он, по данным агентства Data Insight, составляет 1,725 трлн рублей. В это число включены не только крупные маркетплейсы, но и сервисы доставки лекарств, продуктов и т.д. Почти треть от выручки 20 крупнейших маркетплейсов , работающих в России, — она составляет 712 млн рублей (данные Data Insight).

, работающих в России, — она составляет 712 млн рублей (данные Data Insight). 8 751 рубль на каждого уникального покупателя — их за год, как уже было сказано выше, 26,2 млн человек.

— их за год, как уже было сказано выше, 26,2 млн человек. Примерно 128,8 млн заказов — «AliExpress Россия» не раскрывает число заказов, но средний чек одного российского покупателя на маркетплейсах составляет 1 780 рублей.

— «AliExpress Россия» не раскрывает число заказов, но средний чек одного российского покупателя на маркетплейсах составляет 1 780 рублей. Почти в два раза меньше, чем оборот российского маркетплейса Wildberries за 2020 год, — он составил 437,2 млрд рублей. Если сравнивать с выручкой «AliExpress Россия» за 2020 год (она составила 209,6 млрд рублей) — в 2,08 раза меньше.

за 2020 год, — он составил 437,2 млрд рублей. Если сравнивать с выручкой «AliExpress Россия» за 2020 год (она составила 209,6 млрд рублей) — в 2,08 раза меньше. Но больше, чем оборот старейшего российского маркетплейса Ozon, — тот в 2020 году зафиксировал обороты в 195 млрд рублей.

— тот в 2020 году зафиксировал обороты в 195 млрд рублей. И в 7 раз больше оборота «Яндекс.Маркета» за 2020 год — он составил 28,8 млрд рублей.

Александр Артемьев