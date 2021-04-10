Минмолодежи Татарстана подготовило мероприятия ко Дню космонавтики
10—12 апреля в Татарстане пройдут мероприятия по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.
Можно будет принять участие в Первом всероссийском космическом диктанте. Он представляет собой 30 вопросов, которые охватывают тему космоса с разных сторон: биографии легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое.
Кроме того, можно записать видеообращение на МКС для космонавтов или опубликовать фото на фоне звездного неба.
Старт онлайн-мероприятий состоится 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!».
Ранее главе Минтруда России Антону Котякову предложили сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем. С такой инициативой к нему обратился председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.
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