Минмолодежи Татарстана подготовило мероприятия ко Дню космонавтики

10—12 апреля в Татарстане пройдут мероприятия по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Можно будет принять участие в Первом всероссийском космическом диктанте. Он представляет собой 30 вопросов, которые охватывают тему космоса с разных сторон: биографии легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое.

Кроме того, можно записать видеообращение на МКС для космонавтов или опубликовать фото на фоне звездного неба.

Старт онлайн-мероприятий состоится 10 апреля в официальном сообществе «Привет, Россия!».

Ранее главе Минтруда России Антону Котякову предложили сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем. С такой инициативой к нему обратился председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.

Алексей Нечаев