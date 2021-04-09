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В аэропорту Пулково самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

23:13, 09.04.2021
В аэропорту Пулково самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров на борту в этот момент не было. Экипаж в результате происшествия не пострадал.

Самолету после инцидента потребуется локальный ремонт на месте: необходимо привести в порядок стойку, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Вологодское авиационное предприятие» Евгения Жоголева.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента стал порыв ветра, пишет «РИА Новости».

Подобные происшествия случались и ранее. Так, в прошлом году в Уфе самолет авиакомпании «Победа» с 183 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто в результате происшествия не пострадал.

Татьяна Демина
Происшествия
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