В аэропорту Пулково самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково самолет Як-40 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров на борту в этот момент не было. Экипаж в результате происшествия не пострадал.

Самолету после инцидента потребуется локальный ремонт на месте: необходимо привести в порядок стойку, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Вологодское авиационное предприятие» Евгения Жоголева.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре заявили, что причиной инцидента стал порыв ветра, пишет «РИА Новости».

Подобные происшествия случались и ранее. Так, в прошлом году в Уфе самолет авиакомпании «Победа» с 183 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто в результате происшествия не пострадал.



Татьяна Демина