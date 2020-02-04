Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе

Фото: Максим Платонов

Самолет авиакомпании «Победа» сегодня утром выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе. На борту воздушного судна находились 183 пассажира и шесть членов экипажа.

«В 7.24 местного времени воздушное судно авиакомпании «Победа», следующее рейсом DP-436 по маршруту Уфа — Внуково, в момент разворота на торце ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосы) краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП перед занятием исполнительного старта», — передает сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Пострадавших нет. Сотрудники аэропорта отбуксировали самолет к месту стоянки. Представители авиакомпании работают с пассажирами.

