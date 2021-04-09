Эксперты оценили возможность закрытия Турции для туристов в этом году

Закроют ли для туристов Турцию в этом году, зависит от решений властей стран, из которых туристы туда отправляются, рассказал «Известиям» главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов в пятницу, 9 апреля.



По словам Антонова, если Турцию «закроют», это сделает «безальтернативным для значительной части россиян» отдых на Черном море. И все же, многих российских туроператоров и перевозчиков летом «кормит» именно эта страна, поэтому ее закрытие может сказаться не только на их бюджете, но и на российском — государству придется выделять средства на поддержку туроператоров и перевозчиков.



«Так что тут, на самом деле, исключительно вопрос математики, а именно: перекроет ли дополнительный доход от внутреннего туризма расходы на поддержку отраслей, которые пострадают от закрытия границ. Насколько я понимаю, пока что решение не принято и уполномоченные органы ограничиваются устными интервенциями», — сказал Антонов.

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В марте сообщалось, что в Турции собираются изменить правила въезда в страну с 15 марта. Чтобы попасть в страну, всем иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету. Прибывающие граждане должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава. Далее анкету, скачанную на электронное устройство, нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. На сегодняшний день открыты границы с 24 странами.

Маргарита Головатенко