Чернышенко: все школы России подключат к интернету до конца года

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские школы подключат к интернету до конца текущего года, пишет ТАСС.

По его словам, интернетом на сегодняшний день пока не обеспечены 10 733 образовательных учреждения.



Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах планируется настраивать Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту.

Фото: realnoevremya.ru

В России до конца года все городские школы должны быть подключены к интернету, скорость которого составляет не менее 100 мегабит в секунду. В образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, она должна быть как минимум 50 мегабит в секунду.

Татьяна Демина