В российских школах ограничат доступ к негативному контенту в интернете

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах планируется настраивать Wi-Fi так, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту.

«Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — приводит ТАСС слова главы Минпросвещения РФ.

Кравцов напомним, что в России до конца года все городские школы должны быть подключены к интернету, скорость которого составляет не менее 100 мегабит в секунду. В образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, она должна быть как минимум 50 мегабит в секунду.

Глава Минпросвещения отметил, что в России на базе «ВКонтакте» создана система видео-конференц-связи для школ «Сфера», которая тестируется в 15 регионах.

Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что личные мобильные телефоны, по новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях. При этом запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки.

Татьяна Демина