В Казани с 1 апреля школьники с ОВЗ начали получать двухразовое льготное питание

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани с 1 апреля школьники с ограниченными возможностями здоровья начали получать двухразовое льготное питание. Об этом на заседании Казгодумы сообщил председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды Рафаэль Шавалиев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, на сегодняшний день горячее питание организовано во всех казанских школах. Общий охват им составляет 99%, сообщается на сайте мэрии Казани.

В частности, охват горячим питанием школьников 1—4-го классов составляет 100%, 5—11-го классов — 98%. Одноразовым питанием охвачены 72% учащихся школ Казани, двухразовым — 26,7%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина обратила внимание, что чаще всего родители казанских школьников жалуются на остывшие, холодные блюда. Она также добавила, что в некоторых школах города индекс несъедаемости превышает среднегородской показатель.

Напомним, в Казани с 11 января текущего года ученикам 5—11-го классов оказывают дополнительную меру поддержки — им выделяют 8 рублей в день на питание в школе. При этом с 1 апреля стоимость двух комплектов питания для них увеличилась: меню свободного выбора стоит 73 рубля вместо 69, комплексный обед — 48 рублей вместо 45.



Татьяна Демина