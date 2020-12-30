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В Казани ученикам 5—11 классов с 11 января будут выделять льготы на питание

13:41, 30.12.2020 1
В Казани ученикам 5—11 классов с 11 января будут выделять льготы на питание
Фото: mon.tatarstan.ru

В Казани с 11 января 2021 года ученикам 5—11 классов окажут дополнительную меру поддержки — школьникам будут выделять 8 рублей в день на питание в школе. Об этом сказано на сайте городской мэрии.

На эту сумму каждый школьник сможет получить скидку на существующие комплексы питания либо выбрать один из комплексов питания:

  • каша с маслом, напиток, хлеб;
  • холодная закуска, напиток, хлеб;
  • кондитерское или мучное изделие, напиток.

Льгота предоставляется ученику при условии его нахождения в школе. Дети получают ее не в виде денег, а в виде возможности получения питания в школе, то есть в дни пропуска учеником уроков субсидия не выделяется.

Мера поддержки действует в связи с принятием закона Татарстана №48 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан по предоставлению мер социальной поддержки».

Фото: tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что для школьных столовых в Татарстане готовят программу модернизации.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Ждём повышения стоимости детского питания в школе! Как только у нас вводят льготы тут же всё дорожает на сумму больше чем льгота.
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