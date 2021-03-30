В Казани с 1 апреля проиндексируют два комплекта школьного питания

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанских школах с 1 апреля увеличится стоимость двух комплектов питания для учеников 5—11-х классов. Меню свободного выбора будет стоить 73 рубля вместо 69, комплексный обед — 48 рублей вместо 45.

Цены на другие позиции меню в столовых школ Казани не изменятся: завтрак и полдник будут стоить 30 рублей, суп в ассортименте — 16 рублей. Стоимость питания в казанских школах последний раз менялась два года назад, в апреле 2019 года.

18% учеников (13 тыс. человек) 5—11-х классов всех школ города относятся к льготным категориям и обеспечиваются горячим питанием за счет целевого финансирования из городского бюджета, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина заявила, что 97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в Казани ученики с 1-го по 4-й классы с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным горячим питанием за счет бюджета. Его стоимость с 1 января 2021 года составляет 53,41 рубля на человека.

Татьяна Демина