Магдеев сообщил, что готовится проектно-сметная документация строительства нового корпуса больницы №5

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что проектно-сметная документация по строительству нового корпуса горбольницы №5 находится на стадии разработки. Также создана рабочая группа, которая займется обсуждением технического задания и выбора участка для медучреждения.

Главный врач горбольницы №5 Зуфер Насртдинов обратил внимание, что в учреждении оказывается медицинская помощь жителям Набережных Челнов и Закамья: ежедневно в приемное отделении обращаются более 300 человек, пишет издание Сhelny-biz.ru.

«Сегодня стационар расположен в нетиповом здании бывшего общежития, построенного еще в 70-е годы. В больнице на протяжении 37 лет не проводилось капитального ремонта», — обратился Насртдинов к Магдееву и депутату Госдумы Марату Бариеву.

Фото: yandex.ru

Напомним, ранее главврач челнинской БСМП и депутат горсовета Челнов Марат Мухамадиев обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой ходатайствовать перед правительством России о включении в федеральную программу строительства в автограде нового корпуса горбольницы №5.

Он обратил внимание, что медучреждение, в которое ежегодно обращаются 50 тысяч пациентов, находится «в приспособленном здании общежития и не соответствует стандартам оказания медицинской помощи».



Татьяна Демина