Доходы регионов России в I квартале выросли на 11%

По предварительным данным, в I квартале 2021 года доходы регионов России выросли на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам января — марта они составили 3 408 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов регионов составил 245 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина России. По состоянию на 1 апреля с профицитом исполнены бюджеты 72 субъектов на сумму 316 млрд рублей. У 13 регионов зарегистрирован дефицит на сумму 71 млрд рублей.

Расходы субъектов за первые три месяца 2021 года профинансированы в объеме 3 164 млрд рублей, что на 16% больше I квартала прошлого года. В частности, в январе — марте на 29% в годовом выражении выросли инвестиционные расходы — они составили 270 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в марте Счетная палата заявила о существующих рисках неустойчивости бюджетов регионов России и бюджетов муниципальных образований. По подсчетам ведомства, риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2021 году могут составить 62,2 млрд рублей.



Татьяна Демина