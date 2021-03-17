Счетная палата предупредила о рисках неустойчивости бюджетов регионов России

Счетная палата заявила о существующих рисках неустойчивости бюджетов регионов России и бюджетов муниципальных образований. Об этом говорится в годовом отчете ведомства.

«Риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации могут составить 62,2 млрд рублей в 2021 году», — говорится в документе.

Эксперты подсчитали, что в прошлом году общий объем доходов федерального бюджета снизился снизился на 1 трлн 871 млрд рублей и были исполнены на 90,9%. Уровень исполнения расходов бюджета России в 2020 году составил 95,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Счетная палата сообщила, что в прошлом году нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились на на 2,289 трлн рублей (30,4%), а ненефтегазовые доходы увеличились на 417,1 млрд рублей (на 3,2%).

В январе СМИ со ссылкой на предварительные данные федерального казначейства сообщили, что 58 из 85 регионов России (68%) из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса закончили 2020 год с дефицитом бюджета.



Татьяна Демина