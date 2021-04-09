«Нижнекамскнефтехим» выступил организатором республиканского конкурса профмастерства

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева проходит VII Республиканский конкурс профессионального мастерства Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Заявки на участие в нем подали представители предприятий химических отраслей промышленности из Татарстана, Республики Башкортостан, а также Самарской области — всего 53 участника в возрасте до 35 лет.

В этом году принимающей стороной выступило ПАО «Нижнекамскнефтехим». Компания позаботилась о размещении участников, организовала для них экскурсию по достопримечательностям Нижнекамска, а накануне соревновательного дня предоставила возможность ознакомиться с учебными классами для выполнения теоретических и практических заданий.

Конкурс стартовал торжественным открытием. С приветственным словом к участникам состязаний обратился председатель Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза Алексей Ильин, который отметил важную роль проведения подобных конкурсов с целью популяризации рабочих профессий, а также профессионального роста самих сотрудников.

От имени генерального директора «Нижнекамскнефтехима» участников конкурса поприветствовал его заместитель по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

— Быть организатором такого конкурса — серьезная ответственность. «Нижнекамскнефтехим» — компания мирового уровня. Здесь чтят традиции, заложенные ее первостроителями, в частности легендарным первым генеральным директором предприятия Николаем Васильевичем Лемаевым, который с большим уважением относился к людям труда и поднимал престиж рабочих профессий. Желаю вам всем удачи, и пусть победит сильнейший, — отметил он в своем выступлении.



Конкурс на звание «Лучшего по профессии» проходил в трех компетенциях — «Аппаратчик (оператор) химических технологий», «Лаборант химического анализа» и «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». Компания «Нижнекамскнефтехим» представила участников в каждой из номинаций — всего 15 молодых работников.

Каждая компетенция включала в себя прохождение двух этапов — выполнение теоретических и практических заданий. Так, для лаборантов теория включала тестирование по проверке знаний теоретических основ аналитической химии, а также требований охраны труда и решению задачи по теме «Приготовление растворов». Практическая часть заключалась в определении содержания иона металла методом комплексонометрического титрования.

Теоретическая часть для слесарей КИПиА заключалась в прохождении тестов, содержащих 50 вопросов по темам: «Метрология», «КИПиА», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Построение схем автоматизации». В практической части участники демонстрировали знания по оказанию первой доврачебной медицинской помощи на манекене, проверке отсутствия напряжения и работоспособности измерительного преобразователя, проводили паяльные работы, а также монтаж датчика.

Конкурс для аппаратчиков состоял из двух практических частей. В первой на компьютерном тренажере участники выполняли пуск и вывод в стабильный режим технологической установки. Во второй части конкурса жюри и эксперты оценивали порядок и правила проведения газоопасных работ у конкурсантов.

По итогам конкурса будут определены победители, которые, помимо дипломов и сертификатов, получат денежные призы.

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