Костюков может пропустить матч «Рубина» против «Ростова» из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков может пропустить матч казанцев в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

По словам главного тренера Леонида Слуцкого, футболист получил небольшое повреждение в предыдущей игре с «Сочи» (1:0). На сегодняшний день, по словам рулевого «Рубина», участие Костюкова в матче под вопросом.

Также Слуцкий рассказал о ситуации с возвращением в состав Хван Ин Бома, только недавно приступившего к тренировкам с командой после травмы.

«Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Напомним, в 25-м туре РПЛ казанский «Рубин» сыграет в гостях против «Ростова». Превью наиболее интересных матчей предстоящего тура в чемпионате страны читайте в материале «Реального времени».