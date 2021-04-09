Причины роста цен на жилье назвал Хуснуллин

В России на рост цен на жилье оказали несколько факторов: пандемия коронавируса, отток мигрантов, удорожание стройматериалов и переход на проектное финансирование, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье. Оно стало дороже в Рязанской области на 17,6%, в Амурской области — на 18,6%, в Адыгее — на 19,3%, в Орловской области — на 19,7%.

Также за первый квартал 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла на 9% и достигла 99 135 тыс. рублей.

Алексей Нечаев