Аналитика: Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников

За первый квартал 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла на 9% и достигла 99 135 тыс. рублей. По подсчетам аналитиков портала «Мир квартир», столица Татарстана стала лидером по росту цен на вторичное жилье с начала года среди городов-миллионников, пишет РБК.



В годовом выражении цены на вторичное жилье в Казани выросли на 15,8% — в марте 2020 года один квадратный метр на казанском рынке недвижимости стоил 85 639 рублей.



В топ-5 городов с максимально выросшими ценами за январь — март 2021 года на «вторичку», по данным компании «Мир квартир», вошли также Воронеж (+8,4%), Нижний Новгород (+6,9%), Самара (+5,6%) и Новосибирск (+5%).

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отметил, что рост цен на рынке вторичной недвижимости связан с ростом цен на новостройки из-за льготной ипотеки и низкими ставками по банковским вкладам, что и вынудило население инвестировать в недвижимость.

Фото: realnoevremya.ru

По оценке аналитического центра ЦИАН, в Казани средний «возраст» квартир на вторичном рынке недвижимости составляет 29 лет: средняя стоимость квадратного метра в домах, построенных до 1950 года, составляет 81 тыс. рублей против 94 тыс. рублей в новых домах. Жилье, построенное в 1950—1991 годах, стоит 74,4 тыс. рублей за кв. м, в 1992—2009 годах — 85,7 тысячи.



Татьяна Демина