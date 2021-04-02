В марте за нарушение антиковидных мер в Татарстане наложено санкций на 1,5 млн рублей

В марте Роспотребнадзор Татарстана проверил 2 386 объектов, нарушения были выявлены на 155 — это 6,5% от общего числа. Чаще всего нарушения выявлялись на предприятиях общественного питания и промышленных предприятиях.

По результатом рейдов наложено санкций на 1,5 млн рублей. 8 объектов по решению суда приостановили деятельность — это кафе, магазины, одно медучреждение.

Фото: realnoevremya.ru

«Мы продолжаем рейдовые проверки в вечернее время. В марте также состоялось два рейда, 11 объектов, во всех объектах были выявлены нарушения, в том числе и такие, которые мы считаем грубыми: заполняемость зала более 70%, антисанитарное состояние производственных помещений, пренебрежение персонала средствами защиты», — рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал правительству Татарстана не снимать ограничения еще до середины апреля. Авдонина сетовала на поведение республиканского бизнеса: доля, процент объектов, которые нарушают требования антиковидные, не снижается.

Ольга Плешкова