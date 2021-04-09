Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

Главный тренер Валерий Польховский завершит работу в сборной России по биатлону. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Тренер освободит свой пост в конце мая по состоянию здоровья. Круг претендентов на вакантную должность пока не определен.

При этом Майгуров заявил, что старшие тренеры мужской и женской сборной России Юрий Каминский и Михаил Шашилов, а также их помощники переназначены на свои посты и продолжат работу с российскими биатлонистами.

Михаил Шашилов. Фото: biathlonrus.com

«Что касается вторых составов, то у ребят команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек Евгений Куваев и Алексей Волков. На юниорскую команду в должности старшего тренера назначен Владимир Брагин, который в ближайшее время представит правлению СБР тренерский штаб», — добавил Майгуров.

Напомним, по ходу чемпионата мира — 2021 в Поклюке Польховский был госпитализирован.