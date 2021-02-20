Главный тренер сборной России по биатлону госпитализирован в Словении
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский госпитализирован в один из госпиталей в Словении. Он пропустит остаток чемпионата мира в Поклюке.
По сообщению пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР), состояние Польховского критически ухудшилось в пятницу. Сейчас он находится в гостинице под присмотром врачей сборной страны.
Главный тренер сборной России Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира по состоянию здоровья. Желаем Валерию Николаевичу скорейшего выздоровления!— Биатлон России (@russianbiathlon) February 20, 2021
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«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. На данный момент российская сборная не завоевала ни одной медали на турнире.
Подробнее о причинах неудачного выступления сборной России на мировом первенстве читайте в материале «Реального времени».Спорт
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