Главный тренер сборной России по биатлону госпитализирован в Словении

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский госпитализирован в один из госпиталей в Словении. Он пропустит остаток чемпионата мира в Поклюке.

По сообщению пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР), состояние Польховского критически ухудшилось в пятницу. Сейчас он находится в гостинице под присмотром врачей сборной страны.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира по состоянию здоровья. Желаем Валерию Николаевичу скорейшего выздоровления!



Подробности https://t.co/UfndT2CSVU pic.twitter.com/p16BSJoRF6 — Биатлон России (@russianbiathlon) February 20, 2021

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Мы желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. На данный момент российская сборная не завоевала ни одной медали на турнире.

Подробнее о причинах неудачного выступления сборной России на мировом первенстве читайте в материале «Реального времени».