В России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19
В России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 623 984 человек, сообщает федеральный оперштаб.
За сутки полностью выздоровели 9 662 человека. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 248 700 человек.
Зафиксировано 402 летальных исхода. За все время пандемии зарегистрировано 102 247 смертей от COVID-19.
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