Новости общества

11:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19

11:08, 09.04.2021
В России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19
Фото: Максим Платонов

В России за сутки выявили 9 150 случаев заболевания COVID-19. Число выявленных заболевших в России возросло до 4 623 984 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки полностью выздоровели 9 662 человека. Всего за период пандемии переболели коронавирусом 4 248 700 человек.

Зафиксировано 402 летальных исхода. За все время пандемии зарегистрировано 102 247 смертей от COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем