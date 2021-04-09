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Главное о коронавирусе на 9 апреля: помощь Челнам из Китая и «акт саботажа» российской вакцины в Словакии

11:00, 09.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 4
Главное о коронавирусе на 9 апреля: помощь Челнам из Китая и «акт саботажа» российской вакцины в Словакии
Фото: Ринат Назметдинов

Гуманитарная помощь Челнам из Китая

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 9 апреля в республике зафиксировали 19 732 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 433 татарстанцев.

  • Инфекционная больница Набережных Челнов получила от Китая в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса средства индивидуальной защиты: 960 медицинских респираторов, 810 защитных костюмов и 480 пар защитных очков.
Фото: nabchelny.ru

Смерть директора филиала ГТРК в Иркутске

За последние сутки в России выявили 9 150 новых случаев коронавируса, выздоровело 9 662 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 623 984 человек, а выздоровевших — до 4 248 700.

За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 247 человек.

  • Министр финансов России Антон Силуанов на заседании глав финансовых ведомств G20 заявил, что процесс признания вакцин нужно деполитизировать. «Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — отметил он.
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Россия раньше других стран снимет большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и вступит «в новое постковидное время». Это произойдет при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.
Фото: duma32.ru
  • Две новые российские вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Доклинические испытания позволяют определить титр антител — степень защиты от вируса. Побочных эффектов у обезьян выявлено не было.
  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы использовать ее в других странах. Разработчики пояснили, что просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, который уже назвали «актом саботажа»: Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания «Спутника V» в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
  • На 62-м году жизни от коронавируса умер директор Иркутского филиала ВГТРК (ГТРК «Иркутск») Константин Горбенко. Горбенко возглавлял ГТРК с декабря 2010 года. Был удостоен благодарности президента РФ и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
  • Российский врач и телеведущий Александр Мясников признал невозможность остановить коронавирус COVID-19 вакцинацией. По его словам, вакцинация является средством избежать тяжелого течения болезни, включая смертельный исход, но не само заражение. Переболевшие одним штаммом коронавируса люди рискуют заразиться другим.
  • Московские доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Из них 3 тыс. сдавали кровь повторно.
Фото: Юлия Иванко / mos.ru
  • В Роспотребнадзоре рассказали, что мутации SARS-CoV-2 чаще всего попадают в Россию из Турции.
  • «Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса COVID-19 в виде капель для носа. Препарат будет формировать иммунитет на слизистых оболочках носа. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится.

«Праздник вакцинации» в Индии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 133 963 482 человека, 2 902 328 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 002 264). На второй строчке — Бразилия (13 279 857), на третьей — Индия (13 060 542), на четвертой — Франция (5 000 155). На пятой строчке Россия (4 563 026, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (560 116). За ними следуют Бразилия (345 025), Мексика (206 146), Индия (167 642) и Великобритания (127 224).

  • В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson. У нескольких десятков человек выявлены побочные реакции на препарат.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил организовать в стране с 11 по 14 апреля «праздник вакцинации» («Тика Утсав»). По его словам, мероприятие должно позволить вакцинировать от коронавируса как можно больше жителей страны.
Фото: un.org
  • Научный журнал Lancet Psychiatry опубликовал исследование британских и американских ученых о том, что каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. Ученые отметили необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые тяжело переносили COVID-19.
  • Европейский суд по правам человека не счел нарушением требование чешских властей о вакцинации детей против ряда опасных заболеваний. Суд пришел к выводу, что меры, против которых подали иски, можно рассматривать как «необходимые в демократическом обществе».
  • Появились данные о состоянии президента Аргентины Альберто Фернандеса, который ранее привился российской вакциной «Спутник V». Сообщается, что он переносит коронавирус без осложнений, его состояние не вызывает опасений.
Фото: facebook.com/alferdezok
  • Социологический институт YouGov провел опрос, согласно итогам которого 55% граждан Германии выразили желание привиться вакциной «Спутник V». 19 процентов не готовы использовать российскую вакцину, а 12 процентов отказались вакцинироваться вообще. Остальные 14 процентов пока не определились, нужна ли им вакцинация.
  • Минздрав Украины спрогнозировал рост заболеваемости COVID до 30 тысяч в сутки в ближайшие 10 дней. По расчетам ведомства, ситуация будет определена наличием на Украине новых штаммов вируса.
Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Все хотят спутником прививаться кроме русских
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  • Анонимно 09 апр
    наши фармацевты сделали и Астру, и Джонсонс - круто!
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  • Анонимно 09 апр
    уже перестали интересовать новости об этом вирусе, люди устали от них
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  • Анонимно 09 апр
    Почему китайца помогли именно Челнам?
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