В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 9 апреля в республике зафиксировали 19 732 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 433 татарстанцев.

За последние сутки в России выявили 9 150 новых случаев коронавируса, выздоровело 9 662 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 623 984 человек, а выздоровевших — до 4 248 700.



За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 247 человек.

Unfortunately, in violation of existing contract and in an act of sabotage the State Institute of Drug Control ensured that Sputnik V tested in a laboratory which is not part of the EU’s Official Medicines Control Laboratory network even though OMCL laboratories were available.