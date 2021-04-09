Главное о коронавирусе на 9 апреля: помощь Челнам из Китая и «акт саботажа» российской вакцины в Словакии

Фото: Ринат Назметдинов

Гуманитарная помощь Челнам из Китая

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 9 апреля в республике зафиксировали 19 732 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 433 татарстанцев.

Инфекционная больница Набережных Челнов получила от Китая в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса средства индивидуальной защиты: 960 медицинских респираторов, 810 защитных костюмов и 480 пар защитных очков.

Фото: nabchelny.ru

Смерть директора филиала ГТРК в Иркутске

За последние сутки в России выявили 9 150 новых случаев коронавируса, выздоровело 9 662 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 623 984 человек, а выздоровевших — до 4 248 700.



За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 247 человек.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании глав финансовых ведомств G20 заявил, что процесс признания вакцин нужно деполитизировать. «Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — отметил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Россия раньше других стран снимет большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и вступит «в новое постковидное время». Это произойдет при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.

Фото: duma32.ru

Две новые российские вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Доклинические испытания позволяют определить титр антител — степень защиты от вируса. Побочных эффектов у обезьян выявлено не было.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы использовать ее в других странах. Разработчики пояснили, что просьба связана с многочисленными нарушениями контракта, который уже назвали «актом саботажа»: Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания «Спутника V» в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.



Unfortunately, in violation of existing contract and in an act of sabotage the State Institute of Drug Control ensured that Sputnik V tested in a laboratory which is not part of the EU’s Official Medicines Control Laboratory network even though OMCL laboratories were available. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

На 62-м году жизни от коронавируса умер директор Иркутского филиала ВГТРК (ГТРК «Иркутск») Константин Горбенко. Горбенко возглавлял ГТРК с декабря 2010 года. Был удостоен благодарности президента РФ и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников признал невозможность остановить коронавирус COVID-19 вакцинацией. По его словам, вакцинация является средством избежать тяжелого течения болезни, включая смертельный исход, но не само заражение. Переболевшие одним штаммом коронавируса люди рискуют заразиться другим.

Московские доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Из них 3 тыс. сдавали кровь повторно.

Фото: Юлия Иванко / mos.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, что мутации SARS-CoV-2 чаще всего попадают в Россию из Турции.

«Вектор» начал разработку вакцины от коронавируса COVID-19 в виде капель для носа. Препарат будет формировать иммунитет на слизистых оболочках носа. Состав главного действующего компонента вакцины не изменится.

«Праздник вакцинации» в Индии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 133 963 482 человека, 2 902 328 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 002 264). На второй строчке — Бразилия (13 279 857), на третьей — Индия (13 060 542), на четвертой — Франция (5 000 155). На пятой строчке Россия (4 563 026, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (560 116). За ними следуют Бразилия (345 025), Мексика (206 146), Индия (167 642) и Великобритания (127 224).

В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson. У нескольких десятков человек выявлены побочные реакции на препарат.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил организовать в стране с 11 по 14 апреля «праздник вакцинации» («Тика Утсав»). По его словам, мероприятие должно позволить вакцинировать от коронавируса как можно больше жителей страны.

Фото: un.org

Научный журнал Lancet Psychiatry опубликовал исследование британских и американских ученых о том, что каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. Ученые отметили необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые тяжело переносили COVID-19.

Европейский суд по правам человека не счел нарушением требование чешских властей о вакцинации детей против ряда опасных заболеваний. Суд пришел к выводу, что меры, против которых подали иски, можно рассматривать как «необходимые в демократическом обществе».

Появились данные о состоянии президента Аргентины Альберто Фернандеса, который ранее привился российской вакциной «Спутник V». Сообщается, что он переносит коронавирус без осложнений, его состояние не вызывает опасений.

Фото: facebook.com/alferdezok

Социологический институт YouGov провел опрос, согласно итогам которого 55% граждан Германии выразили желание привиться вакциной «Спутник V». 19 процентов не готовы использовать российскую вакцину, а 12 процентов отказались вакцинироваться вообще. Остальные 14 процентов пока не определились, нужна ли им вакцинация.

Минздрав Украины спрогнозировал рост заболеваемости COVID до 30 тысяч в сутки в ближайшие 10 дней. По расчетам ведомства, ситуация будет определена наличием на Украине новых штаммов вируса.

Ольга Плешкова