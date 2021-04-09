Две новые российские вакцины от коронавируса прошли испытания на приматах

Две новые российские вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Об этом сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

«На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии разработки. На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, доклинические испытания позволяют определить титр антител — степень защиты от вируса. Побочных эффектов у обезьян выявлено не было. Ученый отмечает, что так как приматы — лабораторный двойник человека, то полученные данные можно перенести на людей с минимальной коррекцией.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.



Ольга Плешкова