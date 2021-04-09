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Две новые российские вакцины от коронавируса прошли испытания на приматах

07:47, 09.04.2021
Две новые российские вакцины от коронавируса прошли испытания на приматах
Фото: realnoevremya.ru

Две новые российские вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Об этом сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

«На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии разработки. На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, доклинические испытания позволяют определить титр антител — степень защиты от вируса. Побочных эффектов у обезьян выявлено не было. Ученый отмечает, что так как приматы — лабораторный двойник человека, то полученные данные можно перенести на людей с минимальной коррекцией.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

Ольга Плешкова
Общество
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