Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +9 градусов

В пятницу, 9 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на отдельных участках дорог гололедица.



Ветер юго-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Днем температура воздуха составит +4..+9 градусов, в восточных районах до +13°С. В Казани прогнозируется от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +6°С до +9°С.



Также синоптики предупредили, что утром, днем и вечером 9 апреля местами на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами до 15—18 м/с. В Казани он будет достигать 15 м/с.

Татьяна Демина