Новости общества

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +9 градусов

05:30, 09.04.2021
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и до +9 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 9 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +4..+9 градусов, в восточных районах до +13°С. В Казани прогнозируется от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +6°С до +9°С.

Также синоптики предупредили, что утром, днем и вечером 9 апреля местами на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами до 15—18 м/с. В Казани он будет достигать 15 м/с.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем