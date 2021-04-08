Новости общества

01:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в пятницу

16:08, 08.04.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в пятницу
Фото: kzn.ru

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили жителей об ухудшении погодных условий в пятницу. Прогноз опубликован на сайте организации.

Утром, днем и вечером 9 апреля местами на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами до 15—18 м/с. В Казани он будет достигать до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в выходные. В субботу будет 10—13 градусов тепла днем, а в воскресенье ночью будет около нуля. Температура днем в воскресенье ожидается до +15 градусов. Если дневная температура около +15 градусов, то наступает уже весна, заметил специалист.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также