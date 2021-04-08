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Силуанов: нужно деполитизировать процесс признания вакцин

20:01, 08.04.2021
Силуанов: нужно деполитизировать процесс признания вакцин
Фото: Максим Платонов

Необходимо деполитизировать процесс признания вакцин, заявил на заседании глав финансовых ведомств G20 министр финансов России Антон Силуанов, сообщил RT.

«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — отметил он.

Ранее Россия была не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «вакцинной войне», которую ведут Россия и Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не занимается политизацией темы вакцинации от коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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