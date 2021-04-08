Силуанов: нужно деполитизировать процесс признания вакцин
Необходимо деполитизировать процесс признания вакцин, заявил на заседании глав финансовых ведомств G20 министр финансов России Антон Силуанов, сообщил RT.
«Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам», — отметил он.
Ранее Россия была не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «вакцинной войне», которую ведут Россия и Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не занимается политизацией темы вакцинации от коронавируса.
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