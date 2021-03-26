Кремль не согласен с заявлением Макрона о «войне» из-за вакцин

Россия не согласна с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «вакцинной войне», которую ведут Россия и Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, главы двух государств ведут доверительный диалог и они не обходят острых тем. Однако между ними есть и разногласия — вероятно, именно их и имел в виду Макрон.

«Заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — приводит RT слова Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не занимается политизацией темы вакцинации от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Песков подчеркивал, что российские ученые продолжат свою работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса.

Маргарита Головатенко