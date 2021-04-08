Инфекционная больница Челнов получила от Китая респираторы, защитные костюмы и очки

Инфекционная больница Набережных Челнов получила от Китая в знак поддержки и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса средства индивидуальной защиты: 960 медицинских респираторов, 810 защитных костюмов и 480 пар защитных очков.

«После вспышки коронавируса Китай и Россия поддерживают друг друга, взаимодействуют в этой борьбе с коронавирусом, и мы вместе преодолеваем трудности. Сейчас пандемия понемножечку отступает и падает, но все-таки перед нами еще много вызовов, которые носят опасный характер», — заявил генконсул КНР в Казани У Инцинь.

Он также обратил внимание, что Татарстану удалось достичь значительных успехов в борьбе с COVID-19, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: nabchelny.ru

По словам главврача инфекционной больницы автограда Ришата Нугманова, количество пациентов с коронавирусом снижается: на сегодняшний день в медучреждении их насчитывается меньше ста человек.

В прошлом Гуанчжоу, китайский город-побратим Казани, передал столице Татарстана 50 тыс. масок и 100 термометров.



Татьяна Демина