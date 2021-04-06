Устранение проблем с ливневками обойдется Набережным Челнам в 6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На устранение проблем с ливневыми сетями Набережным Челнам понадобится порядка 6 млрд рублей, заявил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев. Их износ власти оценили в 65%.

«При существующей площади дорог ливневая канализация обустроена всего на треть от необходимого объема. Наиболее недооснащенные — дворы старой части города. Из всего объема существующих сетей ливневой канализации на указанный участок приходится лишь одна десятая часть», — рассказал Зуев.

Он добавил, что на сегодняшний день в автограде протяженность ливневых сетей составляет примерно 300 км. В городе имеется четыре ливневые насосные станции, один пруд-регулятор и один пруд-отстойник, пишет издание Сhelny-biz.ru. Ливневки нет в поселках Сидоровка, Суар, Элеваторная гора, Чаллы Яр, а также в частных секторах — 66, 67, 68, 71 и 72 микрорайонах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Зуев добавил, что новые ливневки на городских дорогах будут появляться при реализации федеральных и республиканских программ по мере финансирования. Так, например, в прошлом году ливневые сети за 200 млн рублей построили в Замелекесье.

Напомним, прокуратура Челнов потребовала от властей города привести в порядок ливневки. Надзорное ведомство установило, что при таянии снега и выпадении осадков на значительной территории города канализации не справляются с нагрузкой, в результате улицы затапливаются.

Татьяна Демина