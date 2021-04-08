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Туктамышева станет капитаном сборной России на командном чемпионате мира

14:21, 08.04.2021 1
Туктамышева станет капитаном сборной России на командном чемпионате мира
Фото: isu.org

Сборная России по фигурному катанию определилась с капитаном на командный чемпионат мира в Осаке. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Капитаном российской команды на турнире World Team Trophy станет Елизавета Туктамышева, для которой эти соревнования будут уже третьими в карьере. Она является самой опытной среди фигуристов в составе сборной России.

Фото: fsrussia.ru

Другие сборные также объявили имена капитанов: Нам Нгуен (Канада), Кевин Аймоз (Франция), Маттео Гуаризе (Италия), Рюичи Кихара (Япония) и Джейсон Браун (США).

Напомним, турнир World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля. Ранее стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира.

СпортФигурное катание
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Молодец. Поздравляю,
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