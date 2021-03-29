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Стал известен состав сборной России на командном чемпионате мира — 2021

13:55, 29.03.2021
Стал известен состав сборной России на командном чемпионате мира — 2021
Фото: fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной на командный чемпионат мира — 2021 в японском городе Осаке, который пройдет с 15 по 18 апреля.

В число участников от России попали чемпионы и вице-чемпионы прошедшего мирового первенства, а также оба представителя страны в мужском одиночном катании на ЧМ-2021.

При этом в составе не оказалось бронзовых призеров ЧМ-2021 Александры Трусовой и пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Фото: isu.org

Состав сборной России:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Танцы: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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СпортФигурное катание
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