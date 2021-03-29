Стал известен состав сборной России на командном чемпионате мира — 2021

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом сборной на командный чемпионат мира — 2021 в японском городе Осаке, который пройдет с 15 по 18 апреля.

В число участников от России попали чемпионы и вице-чемпионы прошедшего мирового первенства, а также оба представителя страны в мужском одиночном катании на ЧМ-2021.

При этом в составе не оказалось бронзовых призеров ЧМ-2021 Александры Трусовой и пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Фото: isu.org

Состав сборной России:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Щербакова победила, но ей не покорились баллы Загитовой даже с четверным

Если Щербакова — чемпионка мира, то Туктамышева — чемпионка наших сердец