В Казани Аркадий Дворкович рассказал о неудаче резидентов фонда «Сколково»

Фото: Олег Тихонов

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на открытии Российского венчурного форума рассказал о неудаче, которая постигла резидентов фонда «Сколково».



«Семь из десяти образовательных платформ были разработаны резидентами фонда «Сколково». А дальше государство вдруг может сказать, а точнее уже сказало — нет, у нас будет монополия на онлайн-образование. У нас будет одна компания заниматься этим. И зачем тогда вкладывать частные инвестиции?» — задал он риторический вопрос.

По его словам, теперь они ищут зарубежных партнеров. И не рассчитывают, что российский рынок будет привлекательным. «И таких трагедий может быть, к сожалению, очень много», — заключил он.

Напомним, что в «Казань Экспо» проходит 15 юбилейный Российский венчурный форум, главная тема которого — «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки». Крупный форум должен был пройти в татарстанской столице еще в прошлом году, но из-за локдауна его отменили. Организаторами выступают ИВФ РТ, Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и группа компаний «Пульсар Венчур Кэпитал».



Луиза Игнатьева