В Татарстане после гибели пожилой пары при пожаре возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой пары в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел по ч. 3
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что пожар в бревенчатом доме произошел ночью. Местные жители заметили огонь поздно, к моменту прибытия пожарных подразделения деревянный дом горел открытым пламенем. При разборе строительных конструкций после тушения пожара спасателями были обнаружены тела престарелой супружеской пары — 75-летнего мужчины и 73-летней женщины. На место пожара выезжал прокурор района Глеб Тимофеев. Прокуратура района проведет проверку на предмет соблюдения противопожарных требований.
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