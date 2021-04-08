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В МЧС Татарстана рассказали подробности ночного пожара, где погибла пожилая пара

08:58, 08.04.2021
В МЧС Татарстана рассказали подробности ночного пожара, где погибла пожилая пара
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В МЧС Татарстана рассказали подробности ночного пожара в деревне Кожаевка Спасского района, где погибла пожилая пара. К сожалению, местные жители заметили пожар поздно.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

К прибытию пожарных подразделений деревенский дом размерами 5х8 м горел открытым пламенем. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 01.56.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 4.13 при разборе строительных конструкций обнаружено тело погибшего человека.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В пять утра пожарные обнаружили тело второго погибшего человека. Установлено, что погибшими являются 75-летний мужчина и 73-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что прокуратура района проведет проверку на предмет соблюдения противопожарных требований после пожара с погибшей пожилой парой.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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