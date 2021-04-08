При пожаре в частном доме в Спасском районе Татарстана погибла пожилая пара

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Спасском районе Татарстана при тушении подвала в частном бревенчатом доме обнаружены тела двух человек. Предположительно, погибшие являются пожилой супружеской парой, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сообщение о пожаре в селе Кожаевка поступило в 1 час 25 минут. Во время тушения пожарные нашли тела двух человек. Выясняется причина возгорания, предположительно, пожар мог возникнуть из-за неосторожности с огнем или при курении, а также из-за неисправности печи и дымохода.

На место пожара выехал прокурор района Глеб Тимофеев. Прокуратура района проведет проверку на предмет соблюдения противопожарных требований.

Ранее в результате пожара в квартире дома на улице Ломжинской, 5, погибла пожилая женщина.



Ольга Плешкова