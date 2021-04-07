В Елабужском районе РТ ищут ребенка — по предварительной информации он упал в реку

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Старый Юраш Елабужского района РТ спасатели ищут мальчика 2013 года рождения, который, по предварительной информации, упал в реку Юрашка. К поискам привлечены 50 волонтеров, которые обследуют берег.

Вдоль берега реки лед, ближе к середине открытая вода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Ранее в Лаишевом районе Татарстана, около населенного пункта Сингели на реке Меше двое рыбаков провалились под лед, их успели спасти.

Татьяна Демина