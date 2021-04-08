В Татарстане нашли тело мальчика, упавшего вчера вечером в реку

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня утром спасатели зонального поисково-спасательного отряда N°5 Поисково-спасательной службы РТ совместно с волонтерами Liza Alert обнаружили тело пропавшего накануне мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Тело восьмилетнего ребенка было найдено в 6.50 утра у берега реки Юрашка в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду у села Старый Юраш Елабужского района. Его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

К поискам был привлечен 61 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС — 10 человек и 3 единицы техники, в том числе одно плавсредство.

Ране сообщалось, что в селе Старый Юраш Елабужского района РТ спасатели ищут мальчика 2013 года рождения, который, по предварительной информации, упал в реку Юрашка. К поискам привлечены 50 волонтеров, которые обследуют берег.



Ольга Плешкова