В России в I квартале увеличилось число граждан, признанных банкротами

В России в I квартале текущего года банкротами были признаны 40 569 граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 81,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

95,3% процедур банкротства в январе — марте 2021 года инициировали сами должники, еще в 3,7% процедур заявителями выступили кредиторы и лишь в 1% случаев Федеральная налоговая служба (ФНС).

Лидерами по числу судебных банкротств граждан за первые 3 месяца 2021 года стали Москва — 2 224, Подмосковье — 2 176, Краснодарский край — 2 109, Самарская область — 1 887, Санкт-Петербург — 1 747 и Башкирия — 1 720, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса».

Всего с октября 2015 года по март 2021 года банкротами были признаны 322,8 тысячи граждан. Также с сентября прошлого года по март текущего года начаты 2 989 процедур внесудебного банкротства россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число банкротств компаний в I квартале текущего года снизилось до 2 395 (на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Напомним, в Татарстане по итогам прошлого года произошел взрывной рост дел по банкротству граждан — почти на 62,6%. По данным главы Арбитражного суда РТ Максима Боровкова, количество заявлений выросло с 1 250 до 2 032.

Татьяна Демина